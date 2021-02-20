Жена Пидручного – мужу: это не последний чемпионат мира, который ты профукал

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, комментируя свое выступление на чемпионате мира в Поклюке, признался, что сожалеет, что в команде нет психолога.

По словам биатлониста, во многом эту роль берут на себя родные, семья. Дмитрий признался, что врач, массажист и тренеры слушают их эмоции, советуют и помогают в этом плане.

"Я такой, что если не получилось – значит не получилось. Как говорила моя жена: "Это не последний чемпионат мира, который ты профукал". Она не со зла говорила, а хотела меня настроить, что это не последние гонки и не последний чемпионат. Иногда получается, иногда – нет", – цитирует спортсмена Суспильне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке Пидручный занял 23-е место в спринте.

В мужской эстафете Дмитрий вместе с Богданом Цымбалом, Артемом Примой и Антоном Дудченко занял пятое место в эстафете.