"Запорожье" победило "Харьковских Соколов" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге в воскресенье, 24 января, состоялся единственный поединок в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

БК "Запорожье" на своей площадке обыграл "Харьковские Соколы" – 81:75.

Команды провели равную первую половину за исключением рывка хозяев в конце второй четверти. Именно этот отрезок, и серия дальних попаданий в частности, стал ключевым и позволил Запорожью впервые в матче получить двусмысленную преимущество. Подопечные Валерия Плеханова оформили спурт 16: 2 и отправили соперника в нокдаун перед большим перерывом.

Во второй половине матча хозяевам удалось удержать преимущество. Соперники провели равную третью четверть, после чего Соколы попытались вернуться во время заключительной 10-минутки и даже сократили отставание до 4 очков за минуту до конца игры. Но запорожцы удержали победный счет и получили вторую домашнюю победу за неделю.

Преимущество на щитах и, как результат, очки второго шанса, меньшее количество потерь и более результативная игра в быстром отрыве позволили запорожцам победить со счетом 81:75. А ключевым в этой игре стал рывок хозяев во второй части второй четверти.

Запорожье 29 января дома сыграет против Николаева, а Соколы в следующем матч 31 января также сыграют дома и также противостоять корабелам.

Запорожье - Харьковские Соколы 81:75 (22:20, 26:14, 19:19, 14:22)

Запорожье: Кэффи 20 + 3 подбора + 2 перехвата + 2 передачи, Форчун 16 + 6 подборов + 5 перехватов, Сизов 11 + 5 подборов, Мальчевсикий 10 Тихонов 6 + 12 подборов - старт, Маяускас 10 + 4 подбора, Грицак 6 + 5 подборов, Михеев 2, Титов 0

Харьковские Соколы: Боггз 16 + 7 подборов - 5 потерь, Чумаков 13 + 5 подборов - 4 потери, Граф 9, Бояркин 8 + 5 передач, Шевченко 7 - старт, Луна 9 + 5 подборов + 3 передачи, Прессли 9, Тарасенко 4, Мусиенко 0, Немцу 0

Как сообщал OBOZREVATEL, 3-й круг чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдет в формате "пузыря".