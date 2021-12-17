Юных российских биатлонистов дисквалифицировали в эстафете на Кубке IBU

Российские биатлонисты Кира Дюжева, Амина Иванова, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев получили дисквалификацию в гонке на этапе юношеского Кубка IBU, который в эти дни проходит в итальянском Мартелле. Спортсмены пострадали за выступление в смешанной эстафете.

Россияне закончили прохождение трассы на пятой строчке, информирует официальный сайт Союза биатлонистов России. Однако позже было объявлена, что на втором этапе эстафеты Кира Дюжева использовала больше дополнительных патронов, чем это установлено правилами соревнований – четыре вместо разрешенных трех.

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В итоге результат россиян был аннулирован, а команда получила дисквалификацию. Отметим, что победу в эстафетной гонке добыли биатлонисты из Германии. Вторыми пришли хозяева трассы итальянцы, а бронзовые награды достались чехам.

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