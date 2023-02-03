Выжил в Донецком аэропорту и подорвался на растяжке: известный биатлонист посвятил медаль погибшему киборгу

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный стал бронзовым призером спринта на Кубке IBU и посвятил свою медаль погибшему в боях с российскими оккупантами киборгу. Эдуард Пинчук выжил в боях за Донецкий аэропорт, но погиб в полномасштабной войне с Россией.

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Дмитрий вернулся к соревнованиям после травмы и операции на ноге. И в рамках подготовки к чемпионату мира по биатлону принял участие в Кубке IBU в австрийском Обертиллахе. Ходом чемпион мира-2019 уступил двум молодым норвежцам, проиграв второму месту всего 4 десятых.

"Я очень рад, что сумел вернуться на трассу и имею возможность соревноваться. Я очень удивлен сегодняшнему результату, но рад, что поднялся на пьедестал. Спасибо моим, родным, всей команде, тренерам, врачам и болельщикам, которые сделали все возможное, чтобы я смог вернуться к соревнованиям. Я очень долго ждал этого дня", – написал Дмитрий в своем Facebook после гонки.

Пидручный признался, что восстановление после операции и возвращение на лыжню далось ему очень непросто.

"Предыдущие недели были для меня очень тяжелыми — как физически, так и морально. Я понимал, что колено функционирует не очень хорошо и впереди очень много работы. Приятно, что после такой длинной паузы все сложилось как нельзя лучше, и уже в первой гонке после операции я стал бронзовым призером", – сказал титулованный спортсмен.

"Я был приятно удивлен, когда ребята, которые были со мной на подиуме, сказали: "Слава Украине"! Приятно слышно поддержку от соперников, осознающих, что сейчас происходит в нашей стране, и что война не закончилась. Они чувствуют, насколько каждый старт украинцев важен для нашей страны. Такие слова чрезвычайно мотивируют в это сложное для страны время", – отметил Дмитрий.

Пидручный признался, что в последнее время ему было сложно готовиться, потому что недавно погиб его хороший знакомый.

"Последние несколько недель для меня были тяжелыми не только потому, что я возвращался в спорт, но и потому, что на войне я потерял товарища. В последнее время я много с ним общался, мы поддерживали друг друга, но, к сожалению, сегодня я не получил от него сообщения..." – написал биатлонист.

"Я хотел бы посвятить эту медаль моему товарищу Эдуарду, который несколько недель назад погиб защищая Украину. Если бы не такие ребята, как он, сегодня мы бы не имели возможности представлять Украину на международной арене и прославлять ее. Я буду благодарен каждому украинскому болельщику, который поддержит петицию на присвоение звания Героя Украины моему товарищу Пинчуку Эдуарду Ивановичу (посмертно)", – обратился Дмитрий к подписчикам.

Эдуард прошел бои за Донецкий аэропорт, получил контузию. А после возвращения из АТО возглавил Сумский областной центр отдыха, оздоровления, туризма и ВПВ. Пинчук лично проводил занятия для детей и молодежи по военной подготовке. А в день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля встал в ряды ВСУ.

Как сообщали debaty.sumy.ua, на фронте Эдуард был снайпером, а также разведчиком 92-й бригады. Участвовал в освобождении Харьковской области – Изюма, Балаклеи, Купянска. Был ранен. А 22 января погиб в боях за Луганскую область.

Эдуард вместе с побратимами штурмовал вражеские окопы в районе села Куземовка на Сватовском направлении. Несмотря на весь свой опыт, не заметил растяжку и получил ранение. Его побратимы сначала думали, что травмы Пинчука совместимы с жизнью, но осколочное ранение головы оказалось очень тяжелым. Сумского киборга не смогли спасти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что снаряд убил раненого дзюдоиста и его побратима под Сватовым после отказа от эвакуации.

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