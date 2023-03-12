Где смотреть 9-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций заключительных гонок сезона

В четверг, 16 марта, в норвежском Осло стартует заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

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Лыжный стадион Холменколлена – это легенда спортивного мира Скандинавии, он является единственным в своем роде комплексом в столице Норвегии. Его украшает хорошо узнаваемый трамплин, реконструированный 19(!) раз. Биатлон, прыжки с трамплина и лыжные Кубки мира ежегодно притягивают сюда сотни тысяч зрителей.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова

Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

9-й этап. Осло, Норвегия

16 марта, четверг

16:15. Спринт, 10 км, мужчины

17 марта, пятница

16:20. Спринт, 7.5 км, женщины

18 марта, суббота

13:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:10. Гонка преследования, 10 км, женщины

19 марта, воскресенье

13:50. Масс-старт, 15 км, мужчины

16:10.Масс-старт, 12.5 км, женщины

*время киевское

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