Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В четверг, 9 марта, в шведском Эстерсунде стартует 8-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура будет включать в себя три дисциплины: индивидуальную гонку, эстафету и масс-старт.

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Эстерсунд - пятый по величине город Швеции и расположен на берегу озера Сторсьон. Шведская национальная биатлонная арена находится на склоне холма, на котором возвышается башня Арктура. Всего в двух километрах от биатлонной арены находится центр города, окруженный небольшими магазинами, ресторанами и традиционными шведскими пекарнями.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

8-й этап. Эстерсунд, Швеция

9 марта, четверг

14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

11 марта, суббота

15:00. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

17:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

12 марта, воскресенье

14:00. Масс-старт, 12.5 км, женщины

17:00. Масс-старт, 15 км, мужчины

*время киевское

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