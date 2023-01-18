Возят мультиварки и продукты: Кубок России по биатлону ознаменовался провалом

Лидер Кубка России по биатлону Карим Халили пожаловался на провальную организацию соревнований. В частности, спортсмен негативно оценил условия проживания и питания участников турнира, так как им приходиться самим себе готовить еду.

Видео дня

Об этом Халили откровенно рассказал в пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По мнению биатлониста, подобные спортсмены связаны с недостаточным финансированием соревнований, из-за чего спортсменам приходится даже возить с собой бытовые приборы и продукты.

"Во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. В целом низкое качество питания. У каждого региона разные суммы заложены на питание. Кто и сколько может себе позволить – везде по-разному. Поэтому многие спортсмены сейчас возят с собой мультиварку, продукты и самостоятельно питаются на некоторых стартах. После тренировки хочется как можно быстрее зайти в столовую, покушать и сразу лечь спать. А тут тебе приходится сначала приготовить еду, есть и только потом ложиться отдыхать", – отметил спортсмен.

Ранее в одном из российских регионов соревнования по биатлону прошли без стрельбы, так как организаторы не успели закупить патроны.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый в прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Для этого он сознательно отказался от брони.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!