Вице-чемпион Норвегии по биатлону найден мертвым

Серебряный призер юниорского чемпионата Норвегии по биатлону-2021 Эйвинд Спораланд найден мертвым в горах недалеко от Лиллехаммера в районе под названием Бальбергкампен, сообщает ski-nordique.net. Тело 22-летнего спортсмена нашел турист, прогуливавшийся в окрестностях.

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"Мы нашли погибшего человека в синей куртке и красных туфлях. Мы не можем на 100% сказать, что это Эйвинд Спораланд, пока не проведем вскрытие, но у нас есть все основания полагать, что это он", - сказал представитель полиции.

По словам инспектора, смерть не носила насильственный характер.

Эйвинд Спораланд, бывший член клуба "Лиллехаммер", который еще называют Фабрика чемпионов, пропал без вести 19 марта. С того времени в результате длительных поисков были лишь обнаружены его машина и смартфон.

Через несколько дней после его исчезновения стало известно, что Спорланд боролся с проблемами психического характера. Его друзья собирались сходить с ним в больницу двумя днями ранее, но в конце концов отложили визит.

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