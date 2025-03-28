Вернулась после смерти родного человека и отстранения: украинская олимпийская чемпионка соревнуется в 39 и интригует накануне Олимпиады

Одна из самых титулованных биатлонисток Украины Вита Семеренко вернулась к соревнованиям после годичной дисквалификации и смерти своей бабушки. Олимпийская чемпионка в эстафете и бронзовый призер Игр в спринте приняла участие в первенстве страны, который на днях принимает Буковель. И сразу же в первой гонке после перерыва титулованная спортсменка поднялась на пьедестал.

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В индивидуальной смешанной эстафете 39-летний призер чемпионатов мира выступал за команду своей родной Сумской области вместе с двукратным чемпионом зимней Универсиады-2025 20-летним Богданом Борковским.

Гонка получилась достаточно напряженной с первых метров, но Вита показала стабильную стрельбу и быстрый ход. Особенно поразительной была работа на рубежах стоя, где сумчанка закрыла все мишени без дополнительных патронов. И вместе со своим партнером Семеренко смогла выиграть бронзовые награды. Хотя они, конечно, были бы выше и, возможно, попытались покуситься на победу, если бы Борковский не промахнулся так сильно в конце на лежке и не зашел на круг штрафа.

А 27 марта Вита стала шестой в суперспринте. И ее результаты приятно поразили на фоне целого года вне биатлона. Ведь осенью стало известно, что олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Неизвестно по каким причинам, но Семеренко пропустила три допинг-теста в течение календарного года.

Наказание Виты закончилось как раз 20 марта 2025-го, открывая ей возможность участия в чемпионате Украины. Но пребывание вне команды не могло не отразиться на подготовке спортсменки, которой приходилось поддерживать форму самостоятельно, что непросто, даже для биатлонистки с таким огромным опытом.

А тут еще в преддверии соревнований Вита Семеренко сообщила о смерти своей бабушки. Ее близкий человек умер 23 марта, спустя всего два дня после того, как ей исполнилось 90 лет. Спортсменка уверена, что ее бабушка могла бы прожить еще долгие годы, если бы не война.

"Ее жизнь унесли проклятые россияне. Когда насилием стирали мое Краснополье за три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память", – написала Семеренко у себя в Instagram.

Конечно, после потери родного человека очень тяжело психологически, но биатлонистка, судя по его результатам, сумела взять себя в руки. И если бы не хотелось об этом говорить, не будем забывать, что двукратному призеру Олимпийских игр уже 39 лет. Но даже в гонке с молодежью в суперспринте Вита смогла попасть в первую шестерку.

Поэтому в контексте следующего, олимпийского сезона, возвращение Семеренко выглядит весьма интригующим. Собирается ли титулованная атлетка действительно бороться за место в команде, чтобы выступить на своих четвертых Играх? Или даже не задумывалась о Милане-2026 и просто решила проверить свои силы? Или вообще только соскучилась по соревнованиям и коллегам, а чемпионат Украины был одноразовой акцией.

В любом случае болельщикам есть, о чем поговорить и даже поспорить, а тренерам сборной подумать, стоит ли серьезно рассматривать семикратную медалистку чемпионатов мира и победительницу и призера этапов Кубка мира. Ведь в марте 2023 года Вита даже побеждала на чемпионате Украины в короткой индивидуальной гонке, но путь в национальную команду ей это не открыло.

Последний раз в сборную Семеренко попадала в сезон-2021/2022 и не сумела отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине. А потом в конце ноября 2022-го опровергла информацию о завершении карьеры: "Я остаюсь в спорте. Кравченко ни разу не позвонил по телефону и не спросил, как дела. Бог ему судья. А из команды за девять месяцев никто даже и СМС не написал, не говоря о звонке".

"Только слухи пускают, что мы с мужем работали снайперами, где только не работали… Знаю на 100%, только фамилии говорить не буду. Я с командой не тренируюсь. Я тренируюсь с Григорием Шамраем", – рассказывала тогда Семеренко, из чего стал понятен определенный конфликт внутри украинской команды.

Но национальный чемпионат в Буковеле только начался, поэтому истинную готовность Виты можно будет оценить уже после финиша последней гонки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская биатлонистка Семеренко рассказала о слухах в сборной и завершении карьеры.

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