В России организатор 'Танкового биатлона' поддержал Украину, пожелав Кремлю сгореть. У z-патриотов истерика

В России бывший организатор "Танкового биатлона" (ТБ) Алексей Канивец после начала полномасштабного вторжения в Украину резко поменял свою позицию, став выступать против властей РФ. У себя в соцсетях Канивец начал размещать антиросскийские посты, чем спровоцировал настоящую истерику у Z-патриотов.

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До 2014 года компания Алексея взаимодействовала с Минобороны РФ, а в период с 2003 года до своего закрытия работала напрямую с Главным автобронетанковым управлением.

"Стыдно вспоминать, но в марте 2014 я радовался присоединению Крыма, я полагал, что Путин сделает из него конфетку", "Мне вполне понятен справедливый гнев украинцев, которые пишут о необходимости разрушить Мосвку. Наверное сейчас это будет выглядеть справедливым", - пишет Канивец.

"Если непосредственно "война" с российской стороны так и не объявлена, то никакие международные соглашения о ведении войн не действуют, а значит что любые граждане РФ на территории Украины по определению являются уголовниками", – говорится в одном из постов экс-организатора ТБ.

Также у себя в аккаунте Алексей размещает карикатуры на ва*ников.

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