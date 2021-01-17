Украина завоевала "серебро" на Кубке IBU

Сборная Украины по биатлону, в составе Руслана Бригадира, Андрея Доценко, Тараса Лесюка и Богдана Цымбала, финишировала на втором месте в эстафете 1-го этапа Кубка IBU, который прошел в немецком Арбере.

Начало гонки сложилось для Украины не очень успешно. Бригадир на второй стрельбе сделал один промах, продемонстрировал посредственную скорость и передал эстафету лишь девятым.

Доценко и Лесюк не смогли поднять команду выше шестой позиции. Настоящее чудо совершил Богдан Цымбал. 23-летний сумчанин удачно воспользовался осечкой конкурентов, показал отличный ход на лыжне и вывел сборную Украины на вторую позицию в финальном протоколе.

Победу добыла сборная Германии. "Бронза" у французов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 4-м этапе Кубке мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на 10-й строчке, а женская сборная показала 6-е место.