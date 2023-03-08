Танцевала как мишка: как выглядела в детстве одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Джима

Олимпийская чемпионка по биатлону и одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Джима в детстве была не менее менее очаровательна – с круглыми щечками и копной кучерявых волос. Вот только, по словам учителя, танцевала как мишка. Зато оказалась талантливой художницей.

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Юлия родилась 19 сентября 1990 в Киеве в семье биатлонистов. Мама была мастером спорта, а папа – международником. Валентин Джима выступал в составе сборной Украины на Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере.

Юлия росла активным ребенком и в детстве очень мечтала о велосипеде. Первой секцией, куда родители отдали девочку, были танцы. Джиме тогда было лет пять. Но через два занятия к маме Юлии подошли и сказали, что ее дочь "танцует как мишка – лучше попробуйте что-то еще". По словам чемпионки, с гимнастикой тоже не сложилось, не хватало пластичности. Не пошло и пение.

Зато у будущей биатлонистки оказался талант к рисованию. Сначала Юлия ходила на лепку и разукрашивала свои творения из глины, но затем сосредоточилась только на рисовании. Джима даже стала победительницей одного из всеукраинских конкурсов. И по иронии судьбы, именно рисование привело Юлию в спорт.

"Я постоянно была с красками и в красках. Мама начала переживать за мое здоровье, говорила, что я бледная, что часто болею, поэтому меня нужно в спорт отдать. И однажды папа встретил Александра Кравченко, и как оказалось, он работал в спортивной школе. Ну и меня сразу же отправили на тренировку. Я сперва плакала, говорила: "Нет, не хочу, только не спорт, двух спортсменов в семье – выше крыши!..", – вспоминала Джима.

Девочке тогда было лет 13 и первые полгода-год родители просто "выпроваживали" ее на тренировки. А потом привыкла, стало интересно, появились новые друзья.

Любопытно, что внешне хрупкая и женственная Джима признавалась, что в школе не давала спуску обидчикам.

"Я была старостой класса. Одноклассников не разыгрывала, была более ответственная. Но когда видела, что что-то неправильно, я дралась. Когда уже не можешь объяснить словами, то без физических усилий никак (смеется) И когда обижали – защищалась. Вызывали ли родителей в школу? Да, я не тот вид спорта выбрала", – с улыбкой вспоминала Юлия.

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