Слышали, что в России все за*бись – и курс доллара, и перспектива работы: призер Олимпиады потролила РФ и получила угрозы

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга написала саркастическое обращение к россиянам. Серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио живет в Одессе, которая готовится к высадке российских оккупантов.

В сторис своего Instagram Анжелика с иронией порадовалась за жителей РФ, которых "освободили" от "вражеской" продукции.

"Как же повезло жителям России, что почти весь мир решил "спасти" их от нацистских продуктов, американской и фашистской техники, полетов во вражеские страны, от участия во всех фальшивых конкурсах и ненужных спортивных мероприятиях. Ура, ребята! Теперь вы будете спасены!", – написала в сердцах Анжелика.

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"А мы, жалкие тупицы, останемся двойниками Зеленского, которые вылазят со всех бункеров и стреляют по нам своими ракетами. А еще мы слышали по телевизору, что у вас все за*бись: и курс доллара, и перспектива работы, и свобода слова на высшем уровне", – подытожила Терлюга.

В ответ спортсменка получила целую кучу хейта и оскорблений. Ее называли "тупой укропкой", угрожали, обещали, что нам все еще достанется. И даже написали готовиться к смерти.

Тогда Анжелика призвала всех неадекватных представителей РФ отписаться от нее: "Устала от вашей желчи и узколобства, от того, что в нашей стране умирают люди и рушатся города, а вы просто злорадствуете и говорить под копирку одно и то же".

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