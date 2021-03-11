Украинские паралимпийцы завоевали 29 медалей на КМ по лыжным гонкам и биатлону

Паралимпийская сборная Украины показала фантастический результат на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который прошел в Словении, завоевав 29 медалей разного достоинства.

Как сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета, это позволило нашей национальной команде занять второе место в итоговом зачете, отстав от России на 20 наград. Третью позицию завоевали американские спортсмены, которые закончили соревнования с 12 медалями.

На счету украинских паралимпийцев 6 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши соотечественники и соотечественницы показали отличные результаты в следующих дисциплинах:

Биатлон

"Золото": Людмила Ляшенко – 3 (стоя)

"Серебро": Тарас Радь – 2 (сидя), Оксана Шишкова – 2 (нарушение зрения), Ирина Буй (стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (стоя)

"Бронза": Ярослав Решетинский – 2 (нарушение зрения), Александра Кононова – 2 (стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (стоя), Тарас Радь, Василий Кравчук – 1 (сидя), Оксана Шишкова – 1 (нарушение зрения)

Лыжные гонки

"Золото": Людмила Ляшенко – 2 (стоя), Александра Кононова – 1 (стоя)

"Серебро": Александра Кононова – 2 (стоя), Людмила Ляшенко – 1 (стоя), Ярослав Решетинский – 1 (нарушение зрения)

"Бронза": Юлия Батенкова-Бауман – 3 (стоя), Дмутро Суярко – 1 (нарушение зрения), Тарас Радь – 1 (сидя).

Как сообщал OBOZREVATEL, красивейшая легкоатлетка Украины Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту.