Самая красивая биатлонистка сборной Украины, которая служила в ВСУ, выложила домашнее видео, показав, как готовится к новому сезону
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко в межсезонье продолжает себя держать себя в форме. 25-летняя уроженка Чернигова выложила у себя в соцсетях небольшое видео, где показывает, как тренируется дома.
Напомним, что Дмитренко дебютировала на Кубке мира по биатлону в ноябре 2023-го. Наша соотечественника, которая в 2016-м выигрывала Юношескую Олимпиаду в Лиллехамере и чемпионка Украины в масс-старте 2017/18 впервые приняла участие на КМ в составе сборной Украины.
Биатлонистка идеально отстрелялась, продемонстрировала достойную скорость на трассе и смогла поднять команду на 8-е место.
После финиша болельщики в интернете начали обсуждать не только только успешное выступление Кристины, но и ее красоту.
Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.
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