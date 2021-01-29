Россию лишили названия, флага и гимна на чемпионате мира по биатлону!

А я люблю биатлон и естественно все новости мне интересны.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список правил, которые должны будут выполнять спортсмены России на чемпионатах мира в течение двух лет.

После того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России и изменил санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РФ лишилась права использовать название, гимны и официальную символику.

На мировом первенстве, которое стартует 10 февраля в словенской Поклюке, россияне будут называться RBU (Russian Biathlon Union) [в переводе с английского: СБР – Союз биатлонистов России]. При этом полное название "Союз биатлонистов России" использовать нельзя, сообщается в официальном пресс-релизе.

Также на форме спортсменов не должно быть изображения флага или любой эмблемы или символа России. Запрещается исполнять гимн в РФ в любом официальном месте.

Кроме экипировки, российским биатлонистам запрещено изображать российский флаг, национальную символику и название "Россия" на любых личных вещах в любой официальной зоне ЧМ.

Вот так. Я за всю спортивную историю ещё не слышал чтоб так обходились со спортсменами, но их действия - заслужили.

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