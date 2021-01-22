Россиянин Логинов расплакался во время интервью после победы на Кубке мира по биатлону. Видео
Россиянин Александр Логинов эмоционально отреагировал на победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Спортсмен не смог сдержать слез, давая интервью в прямом эфире телеканала "Матч ТВ". Причиной такого поведения стала смерть отца биатлониста, который умер в начале января.
"Определенно можно занести гонку в актив. Когда спортсмены бегут быстро и точно стреляют, надо работать только на "ноль". Мне на самом деле очень тяжело. Хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Это очень тяжело", – прокомментировал гонку Логинов.
– Я хотел бы, чтобы отец это видел, потому что это была его радость 😢— Матч ТВ (@MatchTV) January 22, 2021
Логинов вспомнил об отце после победной гонки и не сдержал слез. Очень эмоциональное интервью Александра pic.twitter.com/K4DyJYVhZW
Отметим, что Александр добыл первую награду для сборной России в нынешнем сезоне в индивидуальных гонках. До этого россияне завоевали "золото" в смешанной эстафете на этапе в Оберхофе.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинка Юлия Джима добыла "серебро" в индивидуальной гонке на Кубке мира.