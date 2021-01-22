Россиянин Логинов расплакался во время интервью после победы на Кубке мира по биатлону. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Биатлон
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Александр Логинов

Россиянин Александр Логинов эмоционально отреагировал на победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Спортсмен не смог сдержать слез, давая интервью в прямом эфире телеканала "Матч ТВ". Причиной такого поведения стала смерть отца биатлониста, который умер в начале января.

"Определенно можно занести гонку в актив. Когда спортсмены бегут быстро и точно стреляют, надо работать только на "ноль". Мне на самом деле очень тяжело. Хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость. Это очень тяжело", – прокомментировал гонку Логинов.

Отметим, что Александр добыл первую награду для сборной России в нынешнем сезоне в индивидуальных гонках. До этого россияне завоевали "золото" в смешанной эстафете на этапе в Оберхофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинка Юлия Джима добыла "серебро" в индивидуальной гонке на Кубке мира.

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