Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами 'позорище', 'какой стыд'

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева высказалась об истории с допингом на Олимпиаде в Сочи, сравнив себя с "защитницей родины". Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что первыми отбивалась от "нападок" на Россию

На Играх-2014 Зайцева взяла "серебро" в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

"Процесс борьбы за справедливость уже фактически завершился, все в прошлом. Нет никакого смысла подавать новые апелляции. Это бесполезно. Вы сами видите, какая ситуация. Сейчас вот наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта, потому что нападки пошли именно в этой сфере", – цитирует Зайцеву агентство "Р-спорт".

Кроме того, 45-летняя россиянка пафосно добавила, что "россиян не сломить".

"Трудности нас закаляют и мы, наоборот, становимся сильными и сплоченными", – подытожила чемпионка мира.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой поступок Зайцевой, назвав это позором.

"Просто позор. Но что ещё ожидать от жулика, которая с декабря 2017 года пожизненно дисквалифицирована МОК за применения допинга. Она уже не в первый раз просится во власть, готова говорить что скажут и целовать куда скажут. Позорище", – отмечают пользователи.

Другие высмеивают бывшую спортсменку за то, что своей пропагандой она пытается получить прибыльное место у власти.

Фанаты стебутся, что такие высказывания можно сделать только под допингом.

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