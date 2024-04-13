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Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"

Максим Иншаков
Биатлон
3 минуты
204
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами 'позорище', 'какой стыд'

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева высказалась об истории с допингом на Олимпиаде в Сочи, сравнив себя с "защитницей родины". Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что первыми отбивалась от "нападок" на Россию

На Играх-2014 Зайцева взяла "серебро" в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

"Процесс борьбы за справедливость уже фактически завершился, все в прошлом. Нет никакого смысла подавать новые апелляции. Это бесполезно. Вы сами видите, какая ситуация. Сейчас вот наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта, потому что нападки пошли именно в этой сфере", – цитирует Зайцеву агентство "Р-спорт".

Кроме того, 45-летняя россиянка пафосно добавила, что "россиян не сломить".

"Трудности нас закаляют и мы, наоборот, становимся сильными и сплоченными", – подытожила чемпионка мира.

Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"

В комментариях российские болельщики высмеяли такой поступок Зайцевой, назвав это позором.

"Просто позор. Но что ещё ожидать от жулика, которая с декабря 2017 года пожизненно дисквалифицирована МОК за применения допинга. Она уже не в первый раз просится во власть, готова говорить что скажут и целовать куда скажут. Позорище", – отмечают пользователи.

Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"

Другие высмеивают бывшую спортсменку за то, что своей пропагандой она пытается получить прибыльное место у власти.

Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"

Фанаты стебутся, что такие высказывания можно сделать только под допингом.

Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"
Поступок российской олимпийской чемпионки по биатлону описали словами "позорище", "какой стыд"

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