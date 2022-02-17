Последний медальный шанс для Украины в Пекине-2022 перенесли

Организаторы Олимпийских игр в Пекине решили две последние гонки в биатлоне провести в один день – в пятницу, 18 февраля. Изначально планировалось, что женщины пробегут масс-старт в субботу, 19 февраля, но элитную гонку поставили в расписание на день раньше.

Причиной такого решения стала морозная погода в Чжанцзякоу, где проходят соревнования биатлонистов. Даже сейчас температура там опускается до 15 градусов мороза, а в субботу ожидается -20°С и даже ниже. Женская гонка начнется в 9:00 по киевскому времени, а мужская – в 11:00.

В массовый старт допускают по 30 лучших биатлонистов в мире. У женщин точно на дистанцию выйдет украинка Юлия Джима. Наша Анастасия Меркушина значится четвертой запасной и имеет шансы пробежать дистанцию в случае отказа нескольких конкуренток. Уже точно известно, что завтра не побежит норвежка Ингрид Тандреволд.

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У мужчин в топ-30 попали украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Напомним, капитан "сине-желтых" Пидручный становился 13-м в спринте и преследовании, а Джима – восьмой в спринте. Масс-старты – последние шансы наших атлетов на медаль в Пекине-2022.

В эстафете наша женская команда заняла седьмое место, а мужская – девятое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джима развеяла мечты Украины об успехе в биатлонной эстафете Олимпиады.

Узнавайте медальный зачет Олимпийских игр-2022: Украина – на 23-м месте.