Чемпион мира по биатлону отказался готовиться со сборной Украины. Команда получила нового тренера вместо словацкого специалиста

Словацкий специалист Юрай Санитра, который последние восемь лет возглавлял мужскую сборную Украины по биатлону, все же покидает команду. С нового сезона главным тренером станет известная биатлонистка Надежда Белова, ранее занимавшая этот пост. Но, по словам президента Федерации биатлона Украины Ивана Крулько, полностью сотрудничество с Санитрой не разрывают из-за Дмитрия Пидручного.

Как рассказал Крулько, решение уволить Санитру возникло по ходу сезона "из-за комплекса различных факторов". Функционер почувствовал, что сборная нуждается в переменах, хотя до зимней Олимпиады-2026 осталось уже не так много времени.

"Я хотел бы выразить слова благодарности Юраю Санитре, который 8 лет работал с нашей сборной. Он остался с нами в самый тяжелый период, когда началась война. И поверьте: большого желания у иностранных специалистов приходить и работать со сборной Украины во время войны нет. Но у нас, слава Богу, есть собственные специалисты, которые могут эту эстафету взять и продолжить работу", – уверен Крулько.

Глава ФБУ также отметил, что словацкий специалист, работая со сборной Украины, открыл новые имена украинского биатлона на международной арене.

"Санитра достиг достаточно серьезных результатов, когда первым чемпионом мира по преследованию в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. Мы остаемся с ним в постоянном контакте, мы не прекращаем сотрудничество. Считаю, что таких порядочных и профессиональных специалистов, как он, всегда нужно искать, но приходит новое время. Приходит время, когда нужны изменения для того, чтобы делать шаги вперед", – считает Крулько.

Глава ФБУ подтвердил, что Юрай Санитра останется личным тренером лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного.

"Мы слушаем спортсменов, чтобы сделать лучше. И Санитра по договоренности с Пидручным и при содействии нашей федерации продолжит с ним подготовку к следующему сезону. Поскольку они имеют контакт и доверяют друг другу, то такой шаг может дать позитив при подготовке нашей команды к следующему сезону", – заявил Крулько.

Президент ФБУ имел не один разговор со словацким тренером и самим Дмитрием, и они нашли лучший формат, который позволит выполнить весь план, необходимый для Подручного при подготовке к сезону.

"Они будут работать как мини-команда, мы их будем обеспечивать всем необходимым. И у нас есть, кстати, люди, которые готовы поддержать биатлон, в том числе, финансово и меценатскую работу этой мини-команды", – добавил Крулько.

В качестве примера того, что такой формат работает, глава биатлона привел ситуации с Юлией Джимой, которая уже не один год тренируется отдельно от команды со своим личным тренером Урошем Велепцом.

"У нас есть опыт Юлии Джимы, которая уже не первый сезон находится на самоподготовке. Это нормально. Более того, я вам скажу, что в лучших мировых сборных спортсмены готовятся в своих клубах. Затем в команду отбираются на национальных соревнованиях и уже выступают в соответствующей сборной с тренерским штабом, назначенным их федерацией", – заметил Крулько.

"У нас ситуация немного другая, чем в других сборных, но эта форма работы допустима, и она может давать хороший результат. А федерация биатлона поможет организационно в том, чтобы все собрание Дмитрия Подручного состоялось согласно плану, который он утвердит со своим личным тренером. Но все, что касается выступлений на этапах Кубков мира и в отборах, это уже Дмитрий будет делать в рамках сборной", – добавил глава ФБУ.

А всю мужскую сборную предварительно на ближайшие два сезона, включая зимние Олимпийские игры-2026 в Италии, возглавит ее бывший тренер Надежда Белова: "Также Надежда Александровна возьмет достаточно большое количество спортсменов на подготовку, в том числе и из юниорской команды, для того чтобы готовить наших сборников на будущее".

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