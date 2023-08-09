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"Нет причин, чтобы возвращать". IBU указал России ее место

Максим Иншаков
Биатлон
1 минута
2,1 т.
'Нет причин, чтобы возвращать'. IBU указал России ее место

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не планирует допускать российских биатлонистов. Как сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, они находятся в диалоге с IBU. Там отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать Россию к соревнованиям

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"Не идет речи даже о нейтральном статусе. Перспективы возвращения такие же, как у других федераций. Наш олимпийский комитет, министерство спорта и государство в целом нацелены на то, чтобы как можно быстрее наших спортсменов допустили без каких-либо ограничений, потому что со стороны ОКР, Минспорта и российских спортсменов не было нарушений", – сказал глава СБР в интервью пропагандистам из Р-спорт.

"Нет причин, чтобы возвращать". IBU указал России ее место

Кроме того, в СБР уверены, что Россию должны вернуть с флагом и гимном.

"Мы поддерживаем позицию нашего государства, которое сказало, что не видит причин для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Мы не совершали каких-либо нарушений, чтобы на нас были наложены ограничения", – отметил Майгуров.

Напомним, что 17 марта прошлого года Международного союз биатлонистов (IBU) отстранил Союз биатлонистов России и Белорусскую федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации в Украине.

"Нет причин, чтобы возвращать". IBU указал России ее место

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