'Нет причин, чтобы возвращать'. IBU указал России ее место

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не планирует допускать российских биатлонистов. Как сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, они находятся в диалоге с IBU. Там отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать Россию к соревнованиям

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"Не идет речи даже о нейтральном статусе. Перспективы возвращения такие же, как у других федераций. Наш олимпийский комитет, министерство спорта и государство в целом нацелены на то, чтобы как можно быстрее наших спортсменов допустили без каких-либо ограничений, потому что со стороны ОКР, Минспорта и российских спортсменов не было нарушений", – сказал глава СБР в интервью пропагандистам из Р-спорт.

Кроме того, в СБР уверены, что Россию должны вернуть с флагом и гимном.

"Мы поддерживаем позицию нашего государства, которое сказало, что не видит причин для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Мы не совершали каких-либо нарушений, чтобы на нас были наложены ограничения", – отметил Майгуров.

Напомним, что 17 марта прошлого года Международного союз биатлонистов (IBU) отстранил Союз биатлонистов России и Белорусскую федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации в Украине.

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