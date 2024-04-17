'Началась паника': самая красивая биатлонистка сборной Украины рассказала о главной драме сезона

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко призналась, что находилась в состоянии настоящей паники на чемпионате Европы. Эпизод произошел во время смешанной эстафетной гонки, где 24-летней спортсменке тренеры доверили третий этап, на старте которого она потеряла равновесие.

Об этом Дмитренко, которая принесла Украине единственную медаль сезона 2023/24, рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По словам девушки, больше все она переживала, что из-за падения могла получить повреждения винтовка, однако в итоге все закончилось хорошо и Кристина закрыла все свои мишени, а команда завершила гонку в топ-10.

"Меня поставили на третий этап. Я упала в начале первого круга, вылетела с трассы, приземлилась на спину и очень долго не могла подняться. У меня началась такая паника, ведь я потеряла очень много времени, и это немного психологически выбило меня на всю гонку. Это был только первый круг. Я ехала и думала: "Блин, а если сейчас нужно будет какую-то поправку крутить". Но в итоге я хорошо отработала без промахов. И была этому рада", – поделилась эмоциями Дмитренко.

Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц подвел итоги сезона, открытием которого стала именно Кристина. Помимо результатов, девушка получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей команды.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра покинул свой пост по итогам минувшего сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!