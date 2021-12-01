На Кубке мира по биатлону произошел уникальный случай, который вошел в историю

19-летний новозеландский биатлонист Кэмпбэлл Райт стал первым спортсменом в истории этой страны, который смог набрать очки на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде на 1-м этапе Райт прошел спринтерскую гонку с двумя нулям на огневых рубежах. За 40-е место новозеландец заработал очко.

Кэмпбэлл начал заниматься лыжами в 10 лет. Этому факту способствовало то, что родители спортсмена родом из США. Они с детства поддерживали влечение Райта к зимним видам спорта. Он занимался лыжным кросс-кантри, и пытался найти себя себя в горных лыжах.

Junior athlete Campbell Wright 🇳🇿 is working his way towards the @Beijing2022 Olympic dream, earning his first @IBU_WC point in Östersund this weekend.👏

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Junior Cup in Martell 🇮🇹 starts in 9⃣ days.



📸Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/obBTW6i2Yq — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) December 1, 2021

В 13 лет киви, как называют жителей Новой Зеландии, выиграл чемпионат страны среди юниоров. С 2015-го по 2019-й признавался лучшим лыжным гонщиком страны.

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Все тренировки Райт проводит в Ванаке - городе с населением 10 000 человек, расположенному в Южных Альпах Новой Зеландии. Он является домом для единственного в стране лыжного курорта, а также единственного центра для тренировок по биатлону. Райта удивил многих, заняв 5-е место в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU в Арбере в январе, Ванака – это долгожданная знакомая обстановка после длительных путешествий по зарубежным соревнованиям.

"Гонки в Новой Зеландии – один из моих любимых видов гонок, потому что результаты не имеют никакого веса – хорошие или плохие гонки всегда доставляют удовольствие. Приятно видеть, как маленькие дети участвуют в гонках и тоже начинают заниматься биатлоном ", – заявил Райт в интервью пресс-службы IBU.

Райт может проводить лишь несколько недель в году на лыжах, так как зимы в Новой Зеландии сравнительно короткие (июль - середина сентября). Поэтому он часто переключается в межсезонье на лыжероллеры.

"Я много катался на лыжероллерах - и я катаюсь на лыжероллерах всякий раз, когда нет снега. Особенно важно набраться лыжной силы перед поездкой на соревнования в Европе".

Для Кэмпбелла Райта подготовка к биатлонному сезону продолжается. Теперь, когда зима в Южном полушарии закончилась, он стремится стать первым биатлонистом за долгое время, который представит Новую Зеландию на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году – через два года после того, как стал знаменосцем на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

"Мои цели на предстоящий сезон зависят от моей формы и от того, где я буду проводить большую часть своих соревнований.

Но моей главной целью будет чемпионат мира среди юниоров в Солдьер Холлоу (США) и попытка набрать достаточно очков для того, чтобы заработать путевку на Олимпиаду", – добавил новозеландец.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону добыла лучший результат сезона, взяв медаль на Кубке IBU.