На Кубке мира по биатлону произошел уникальный случай, который вошел в историю

19-летний новозеландский биатлонист Кэмпбэлл Райт стал первым спортсменом в истории этой страны, который смог набрать очки на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде на 1-м этапе Райт прошел спринтерскую гонку с двумя нулям на огневых рубежах. За 40-е место новозеландец заработал очко.

Кэмпбэлл начал заниматься лыжами в 10 лет. Этому факту способствовало то, что родители спортсмена родом из США. Они с детства поддерживали влечение Райта к зимним видам спорта. Он занимался лыжным кросс-кантри, и пытался найти себя себя в горных лыжах.

Junior athlete Campbell Wright 🇳🇿 is working his way towards the @Beijing2022 Olympic dream, earning his first @IBU_WC point in Östersund this weekend.👏

Read his story here: https://t.co/R5AW0Id4oM



Junior Cup in Martell 🇮🇹 starts in 9⃣ days.



📸Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/obBTW6i2Yq