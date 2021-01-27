Меркушина о "серебре" на ЧЕ по биатлону: утром еще думала, бежать мне или нет

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина призналась, что второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону является для нее большой победой.

Наша спортсменка рассказала, что в день гонки чувствовала себя не лучшим образом из-за недавней простуды. Она отметила, что, в отличие от выступления на Кубке IBU, ей удалось показать лучшую скорость хода по трассе.

"Конечно, мне хотелось победить, но я не расстраиваюсь, что проиграла полячке. Как говорят, дома и стены помогают. Могу только представить, как здорово побеждать на своей трассе. Утром еще думала: бежать или нет. Я недавно простудилась и до сих пор есть небольшие проблемы со здоровьем. Рада, что вышла на старт, пересилила себя и бежала как можно быстрее. На последнем этапе Кубка IBU у меня были большие проблемы с ходом, поэтому рада, что более-менее справилась с работой на трассе. Для меня это действительно большая награда. Даже второе место", – цитирует слова Меркушиной издание biathlon.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла шестое место в мужской индивидуальной гонке на старте чемпионата Европы по биатлону.