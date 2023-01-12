Любимому конферансье Путина внезапно ''заткнули рот'' во время трансляции в России

Одиозного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева отключили от трансляции гонки Кубка России по биатлону в Рыбинске на Youtube-канале Союза биатлонистов России (СБР). Картинка с комментарием Губерниева шла на телеканале "Матч ТВ" - при показе на Youtube использовался исключительно интершум.

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СБР не брал сигнал из комментаторской – только из студии.

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов, комментируя ситуацию заявил, что СБР столкнулся с запросом от болельщиков, чтобы гонки шли без озвучки Губерниевым.

Российские любители биатлона были приятно шокированы таким неожиданным решением забанить журналиста.

"А че, так можно было, что ли?", "Наконец-то прозрели", "Правильно сделали", "Молодцы", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

В марте Губерниев в Москве провел концерт-митинге под названием "Za мир без нацизма!". На шоу насильно сгоняли бюджетников.

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