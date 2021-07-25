Лучшая биатлонистка планеты снялась в купальнике, показав как выглядит в межсезонье

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф порадовала своих многочисленных поклонников в Instagram летними снимками. 31-летняя уроженка Тронхейма снялась в минималистичном купальнике, показав свое тело в межсезонье.

На снимке видно, что и без зимних гонок Экхофф находится в отличной форме. Отчетливо виден рельеф пресса, а также полное отсутствие жировых складов у спортсменки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность норвежки.

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Напомним, что 13 марта Экхофф, выиграв гонку преследования на 9-м этапе Кубка мира, набрала в общем зачете 1043 очка и стала недосягаемой для ближайших соперниц.

Норвежская красавица впервые в карьере стала обладательницей Большого хрустального глобуса (БХГ), который вручается лучшей биатлонистке планеты.

Вместе с этим трофеем Тириль завоевала и Малый глобус в гонках преследования, выиграв шесть пасьютов из семи проведенных в сезоне.

Экхофф также является 10-кратной чемпионкой мира (семь раз — в эстафетах), олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и лидером по числу побед на этапах Кубка мира.

Напомним, что в прошлом году БХГ выиграла итальянка Доротея Вирер.