Известная украинская биатлонистка пошла в политику: как изменилась призер чемпионатов мира, выдержавшая осаду россиян в Чернигове

Призер чемпионатов мира и Европы и бывший капитан женской сборной Украины по биатлону Нина Лемеш после окончания спортивной карьеры строит вполне успешную политическую. Участница трех Олимпиад занимала должность заместителя министра молодежи и спорта Украины во время каденции Вадима Гутцайта, а сейчас является президентом НОК в Черниговской области и первым заместителем главы Черниговского облсовета.

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OBOZ.UA решил вспомнить, как известная биатлонистка пришла в кабинеты власти.

Будущая спортсменка родилась в маленькой деревне Носелевка в Черниговской области. Во время учебы в школе стала на лыжи, затем поступила в Прилукское педагогическое училище имени Франко, где впервые заявила о себе как о перспективной атлетке.

В 1995-м уже во время учебы в Черниговском университете имени Шевченко Нина попадает в национальную команду Украины по биатлону и в первый же год выступлений за сборную поднимается на международный пьедестал – завоевывает серебряные медали чемпионата Европы в индивидуальной гонке и эстафете.

А еще через год в составе украинской эстафетной четверки Лемеш в компании Татьяны Водопьяновой, Елены Петровой и Елены Зубриловой добыла в борьбе и первую награду чемпионата мира – "серебро" в командной гонке. Лучшие были только немки Катрин Апель и легендарная Уши Дизль. А позади – Франция с Коринн Ниогре.

В течение 12 лет Лемеш защищала цвета сборной Украины, даже являлась ее капитаном. В 2000-м и 2001 году становилась бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. Также дважды побеждала с командой на этапах Кубка мира и однажды в личной гонке. В 1998 году украинка выиграла спринт в Антхольце-Антерсельве, опередив россиянку Ишмуратову и невероятную шведку Магдалену Форсберг.

В 2006 году Лемеш впервые стала чемпионкой Европы, получив "золото" в спринте, выступила на своей третьей Олимпиаде, а в следующем году завершила профессиональную карьеру. После чего начала активно участвовать в деятельности НОК Украины, с ноября 2013 года занимала должность ответственного секретаря Черниговского отделения.

Также Лемеш пробовала себя на телевидении: с 2010-го по 2011-й работала комментатором биатлонных соревнований на канале "Спорт-1". Однако, как оказалось, административная и политическая деятельность интересовали ее гораздо больше.

С 2015 года бывшая биатлонистка возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации. Но 3 марта 2020 года написала заявление на увольнение. По информации в СМИ, этому предшествовал конфликт с руководством Черниговской ОГА. Однако Нина недолго оставалась без работы – уже в апреле 2020 года ее назначили заместителем Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Я как заместитель буду заниматься именно олимпийским спортом высших достижений. Все, что касается этого направления: это и работа штатных сборных команд, и детско-юношеских спортивных школ, резервный спорт, детские, юношеские штатные команды, национальные сборные команды, подготовка и участие в Олимпийских играх, юношеских Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы", – рассказывала Лемеш.

Однако карьера биатлонистки в министерстве оказалась недолгой. В декабре 2020 года Лемеш была избрана депутатом Черниговского областного совета от фракции "Родной дом" и стала первой заместительницей председателя облсовета и должна была уступить свое место в министерстве Нине Уманец.

"Если я спорт понимаю в совершенстве глубоко, то не могу сказать, что сегодня так же глубоко понимаю всю политику. Я сама себе задаю много вопросов и не на все точно могу дать ответ. Через три года буду знать идеально! Стрелять точно в яблочко в спорте я знала как. А сейчас – дольше буду целиться, чтобы очень тонко попасть в десятку", – рассказывала Лемеш в январе 2021-го.

Во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году бывшая спортсменка оставалась в осажденном российскими оккупантами Чернигове, находила и развозила людям товары первой необходимости, еду и лекарства. За что получила медаль за оборону родного города и звание женщины года в Черниговской области.

"Мужественная, хрупкая, мудрая, волевая, решительная... Она не испугалась! Не убегала из Чернигова, как пресловутый коллега! Организовала с первых дней полномасштабного вторжения вокруг себя людей из числа коллег спортсменов и патриотов Украины", – писала о ней коллега по сборной, олимпийский призер Валентина Цербе-Несина.

А в декабре 2022-го Лемеш стала главой областного НОКа и пообещала восстанавливать инфраструктуру региона, которую разрушила РФ, в том числе известную лыжную базу.

Вместе с мужем Владимиром Нина Петровна воспитывает двоих детей. Анастасии уже 21 год. До полномасштабной войны она училась в Украинской академии лидерства, а сейчас продолжает получать образование за границей.

Младший Артем выбрал бокс, хотя мать хотела, чтобы он выбрал биатлон, потому что могла бы помочь и что-то подсказать. По словам близких Лемеш, в первые месяцы полномасштабного вторжения 14-летний парень волонтерил наравне со взрослых. А муж известной спортсменки и депутата имеет статус участника АТО и сейчас находится в рядах ВСУ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка исключена из состава сборной Украины на 6-й этап Кубка мира по биатлону.

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