Олимпийская чемпионка исключена из состава сборной Украины на 6-й этап Кубка мира по биатлону

Олимпийская чемпионка по биатлону Юлия Джима не поможет сборной Украины на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце/Антерсельве. Как сообщает Biathlon.com.ua, 33-летняя победительница эстафеты в Сочи-2014 по тренерским планам будет готовится к чемпионату мира, который пройдет с 7 по 18 февраля в чешском Нове Место-на-Мораве.

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Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц заявил, что Джима также не будет ехать на чемпионат Европы из-за расхождения со своим планом подготовки

В текущем сезоне киевлянка приняла участие в 12 гонках трех этапов Кубка мира по биатлону. Наилучшим результатом стало пятое место в эстафете в Рупольдинге. В личных гонках самое высокое (13-е) место Юля заняла в спринте все в том же Рупольдинге.

Напомним, что в гонке преследования на 5-м этапе КМ Джима стала 15-й, продемонстрировав идеальную стрельбу и закрыв все четыре мишени без единого промаха.

Как сообщал OBOZ.UA, партнерша Джимы по "золотой" эстафете в Сочи - олимпийская чемпионка по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная) перенесла операцию. У себя в Instagram в день своего 37-летия наша титулованная соотечественница выложила фотографию с больничной палаты.

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