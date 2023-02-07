Без России и в суровых условиях: интересные факты о чемпионате мира по биатлону-2023

8 февраля в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону, где за медали поборется и сборная Украины. На турнире, который продлится до 19 февраля, разыграют 12 комплектов наград, из которых наиболее перспективными для нас выглядят классические и смешанные эстафеты. Но главное – этот чемпионат пройдет без России, как и весь Кубок мира в текущем сезоне. Агрессор наказан за войну в Украине.

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Оберхоф, который принимает 56-й чемпионат по биатлону, славится сложным рельефом трассы, непредсказуемой погодой и, соответственно, результатами. Однако у Украины здесь были яркие победы. Правда, в отличие от предыдущих мундиалей, показанные спортсменами результаты не пойдут в зачет Кубка мира.

ОБЕРХОФ-2004: ВЫХОД ПЕТРОВОЙ. Для Оберхофа нынешний чемпионат мира станет вторым в истории после биатлонного мундиаля 2004 года. Тогда победителем общего зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая девять медалей: 4 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы". Но блистали там не скандинавские мужчины, а великолепная Лив-Грете Пуаре, выигравшая три индивидуальные гонки и женскую эстафету.

Сборная Украины в Германии выступала уже без своего многолетнего лидера Елены Зубриловой, которая приехала в Оберхоф под флагом Беларуси, но осталась без наград. А "сине-желтых" выручила призер Олимпиады-1998 Елена Петрова, которая стала третьей в индивидуальной гонке. У мужчин очень стабильные результаты демонстрировал Александр Биланенко, пробившийся в трех гонках в топ-10.

КОВАРНЫЙ ОБЕРХОФ. Спортсмены любят гонки в Оберхофе за его атмосферу, ведь немцы умеют создать празник на трибунах. А вот трасса тут очень и очень непростая. По признанию самих спортсменов – одна из самых тяжелых в Кубке мира с изматывающими длинными подъемами. К тому же свои пять копеек любит вставить погода – порыва ветра или валящий свежий снег способны внести интригу в любую гонку.

Бывало такое, что из-за плохой погоды круги трассы в Оберхофе менялись прямо накануне гонок. А в этом году организаторы переживали из-за теплой и бесснежной погоды, но за неделю до чемпионата у них выпало достаточно натурального снега и не пришлось использовать 35 000 кубометров заранее заготовленного.

"В Оберхофе ветер и погода могут удивить. Есть элемент везения, но вы должны быть готовы к этим трассам. Помимо того, что нужно быть в хорошей форме, надо правильно распределять силы по трассе. На спусках лучше немного отдохнуть и накопить сил для следующего подъема. Еще и встречный ветер при входе на стадион. Там надо думать о тактике. Подъем на Бирксштайг очень длинный, но думаю, что зрители подтолкнут нас", – сказала Ski-Nordique немка Дениз Херрман-Вик.

Оберхоф входит в тройку любимых трасс капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного наряду с Хохфильценом и Нове-Место. Хотя он шутит, что любит ее только в хорошую погоду: "Мне нравится рельеф немецкой трассы и часто чувствую себя там хорошо физически. В этих городах и атмосфера на трибунах особенная. По совокупности этих факторов мне хочется приезжать туда на соревнования".

Кстати, именно Оберхофе в 2013 году украинки выиграли "золото" в эстафете, опередив сборную Франции аж на 45 секунд, а немецких биатлонисток – почти 2 минуты.

УКРАИНА СЕГОДНЯ. Наши медальные надежды в Оберхофе связаны, прежде всего, со смешанными и мужской эстафетами. Даже без Пидручного мужская четверка смогла заехать в шестерку в эстафете в немецком Рупольдинге. А с опытным капитаном шансы на высокое место повышаются. Очень перспективно выглядит новичок первой команды Денис Насыко.

Трудно надеяться, что прежние скорости после операции на ноге и тяжелого восстановления будет показывать чемпион мира 2019 года в пасьюте Пидручный, но медаль в спринте на недавнем Кубке IBU воодушевила болельщиков.

У женщин рассчитываем на Юлию Джиму, которая потихоньку набирает обороты после коронавируса и вынужденной паузы на старте сезона. В случае чистой стрельбы она, безусловно, может поспорить за медаль в своей коронной индивидуальной гонке. Анастасия Меркушина в конце января выиграла спринт на чемпионате Европы. Там, конечно, не участвуют все сильнейшие, но спортсменка показала, что находится в хорошей форме.

Напомним, что предыдущий чемпионат мира проходил в 2021 году в словенской Поклюке. И сборная Украины тогда заняла 7-е место в командном зачете с бронзовой медалью. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная вирвали третье место в эстафете.

Состав женской сборной Украины на ЧМ-2023: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова.

Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2023: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный.

КТО БРОСИТ ВЫЗОВ БЕ И СИМОН? Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе просто неудержим в этом сезоне. Он выиграл 11 индивидуальных гонок из 14-ти. В остальных первыми были норвежцы Стурла Лагрейд и Йоханнес Дале, а также швед Мартин Понсилуома. Не удивительно, что младший из братьев Бе является фаворитом букмекеров во всех индивидуальных гонках.

Например, ставки на победу Йоханнеса в спринте принимают с коэффициентом – 1,45. На втором месте его соотечественник Лагрейд – 8,50. Также среди претендентов на пьедестал еще один норвежец Кристиансен, швед Понсилуома, француз Жаклен и немец Долль. Не исключено, что в Оберхофе наконец-то разбежится прошлогодний обладатель Кубка мира француз Кентен Фийон Майе.

Также норвежцы с показателем 1,60 являются фаворитами в смешанной эстафете, которая откроет ЧМ-2023 8 февраля. На втором месте Франция – 3,00, далее Швеция – 6,00. Украина девятая в списке претендентов на победу, по мнению аналитиков – 250,00.

Значительно больше интриг в женских гонках. В списке главных фаворитов находится лидер Кубка мира француженка Жюли Симон, шведка Эльвира Эберг, выигравшая три гонки сезона, также имеющие победы итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци и немка Дениз Херрман-Вик. Не стоит сбрасывать со счетов норвежских биатлонисток Ингрид Тандреволд и Марте Олсбю-Ройселанн и австрийку Лизу Терезу Хаузер.

ГДЕ СМОТРЕТЬ В УКРАИНЕ. В прямом эфире все гонки будут транслироваться на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.). Как обычно, бесплатная трансляция запланирована на официальном сайте IBU.

Смотреть гонки чемпионата мира в прямом эфире можно на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

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