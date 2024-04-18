'Долго из этого вылезала': самая красивая биатлонистка сборной Украины сделала признание о карьере

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко не согласилась с утверждениями экспертов о том, что ее передержали в юношеской команде. По словам 24-летней спортсменки, долгое время она не была готова ко взрослой конкуренции, а на протяжении двух лет вообще находилась в психологическом упадке.

Об этом Дмитренко, которая принесла Украине единственную медаль сезона 2023/24, рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Кристина, которая сразу с момента дебюта во взрослом спорте получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей команды, подчеркнула, что тренеры удачно подвели ее новому этапу карьеры.

"Я где-то около двух лет находилась в яме, у меня была перегрузка, перетренированность, и я очень долго из этого вылезала. Это был такой постепенный этап, который нужно было перетерпеть и работать. И на тот момент, когда, как говорится, что хотели бы меня где-нибудь видеть, я бы не потянула. А в этом сезоне я уже была голова. Тренер нам всегда говорил, что это детский сад, а спорт начинается только когда ты переходишь к взрослой команде", – сказала Дмитренко.

Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц подвел итоги сезона, открытием которого стала именно Кристина.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра покинул свой пост по итогам минувшего сезона.

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