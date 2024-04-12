'Действовал в интересах России': экс-главу мирового биатлона приговорили к тюрьме

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был признан виновным в деле о коррупции. 78-летний норвежский функционер получил три года и один месяц тюрьмы за злоупотребления во время своей работы на посту главы организации.

Соответствующее решение принял окружной суд Бускеруда в Хокксунде, пишет портал vg.no. Бессберга уличили в получении дорогих часов от российских высокопоставленных российских чиновников, которые организовывали ему эксклюзивные поездки на охоту в РФ, Чехии и Австрии. Также представители РФ оплачивали норвежцу услуги проституток.

"В свете ряда документов, а также показаний свидетелей, у суда нет сомнений в том, что он действовал в интересах России как словом, так и делом", – говорится в приговоре суда.

Сам Бессеберг отвергает любе обвинения и намерен обжаловать решение. Он был президентом IBU в течение 25 лет, когда ему пришлось уйти в отставку в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов устроил настоящую истерику после обвинений в подкупе бывшего президента IBU Андреса Бессеберга.

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