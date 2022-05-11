"Что несут эти мурзилки?" Экс-тренер сборной России по биатлону рассказал о пользе санкций и получил ответку от россиян

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что не смотря на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских атлетов от всех международных соревнования, атлеты из РФ не потеряют свой уровень. Специалист дает 100%, что уровень РФ биатлонистов не упадет.

В качестве альтернативе Кубку мира и чемпионату мира Касперович предлагает соревноваться с представителями Беларуси.

"И наоборот, подтянем биатлон в регионах на совсем другой уровень. Тут есть вопрос мотивации спортсменов, особенно возрастных. Но дай бог, будет хороший спарринг с белорусами, возможно, с какими-то другими странами. За два года мы ничего не потеряем", – сказал Касперович.

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Российские болельщики высмеяли такой ура-патриотизм биатлонного специалиста. В сети резонно спрашивают, если международные выступления "вредят", то для чего было выступать на Кубке мира.

Юзеру стебутся, что мировое сообщество требует разбанить россиян, чтобы они во время изоляции не достигли невиданных профессиональных высот.

Болельщики не понимают, зачем Касперович говорит подобную ерунду.

Некоторые называют таких спикеров "мурзилками", намекая на полное отсутствие смысла в их словах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России из-за слов биатлониста устроили травлю норвежцев, которых назвали безмозглыми.

До этого российская олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете 4х5 км Вероника Степанова стала посмешищем среди своих же болельщиков после унижения на встречей с президентом России Владимиром Путиным. 21-летняя уроженка Камчатки, получив "Орден Дружбы" из рук главы РФ, заявила, что на ее глазах страна "снова стала сильной, гордой, успешной".