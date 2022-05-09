В России из-за слов биатлониста устроили травлю норвежцев, которых назвали безмозглыми

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с оскорблениями в адрес Норвегии. Бывший биатлонист высказался о критике со стороны биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующим выступление российской атлетки Вероники Степановой в Кремле в поддержку войны в Украине.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Васильев усомнился в умственных способностях норвежцев, присоединившись к своему соотечественнику Александру Тихонову, который назвал северян даунами. "Когда люди в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, конечно, это очень сильно отражается на головном мозге. Наши спортсмены и вообще весь наш народ очень патриотичен. Мы любим свою страну, в отличие от норвежцев, которые, видимо, свою страну ненавидят. Это их проблемы", – сказал Васильев.

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Читатели портала Sports.ru не постеснялись в выражениях в адрес чемпиона ОИ, назвав его психом. "Сегодня прямо день открытых дверей в психбольнице", "Путриотизм головного мозга...", "Честно говоря, складывается ощущение, что люди, которые постоянно болтают о патриотизме, любят себя в основном, а потом уже, может быть, страну и все остальное", "Интересно, а мозг этого товарища из-за чего пострадал?" – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете 4х5 км Вероника Степанова стала посмешищем среди своих же болельщиков после унижения на встречей с президентом России Владимиром Путиным. 21-летняя уроженка Камчатки, получив "Орден Дружбы" из рук главы РФ, заявила, что на ее глазах страна "снова стала сильной, гордой, успешной".