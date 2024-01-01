Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выразила уверенность в том, что российских спортсменов через год будут просить вернуться в международные соревнования. Бывшая биатлонистка также размечталась о победе армии РФ в преступной войне против Украины.

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Об этом Ишмуратова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии российских оккупантов, раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за условия допуска представителей РФ.

"Сейчас нашим ребятам остается выиграть СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.), потом ситуация кардинально изменится. Годик мы еще в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим", – сказала Ишмуратова.

Ранее она выдала бред о том, что мировое спортивное сообщество не сможет существовать без России.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, которая жаловалась на то, что украинцы портят жизнь россиянам, назвала отстранение от ОИ местью "за наши многолетние победы".

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