Чемпион мира по биатлону выстрелил из охотничьего ружья в лицо крестному. Что решил суд

Чемпион мира по биатлону среди юниоров Артту Хейккинен получил судебный приговор за инцидент на охоте, в результате которого тяжело пострадал его крестный. Финский спортсмен во время стрельбы по птице попал дробью в мужчину, лишив его зрения на один глаз.

Видео дня

Инцидент произошел 20 сентября 2024 года в Хюрюнсалми. Тогда 21-летний Хейккинен отправился на охоту вместе с отцом и крестным, но выстрел, сделанный по тетереву, угодил в стоявшего неподалеку родственника. Дробь задела голову и верхнюю часть тела пострадавшего, из-за чего он потерял зрение правого глаза.

Суд Кайнуу 26 августа признал спортсмена виновным в тяжком причинении вреда здоровью и нарушении правил охоты. Хейккинен получил штраф в размере 70 дневных ставок — 420 евро, а также обязан выплатить крестному почти 7 тысяч евро компенсации.

При этом суд разрешил ему сохранить ружьё, которое использовалось в момент происшествия. Решение пока не вступило в силу.

Финская федерация биатлона заявила, что Хейккинен временно остается в национальной команде, но окончательные меры будут приняты после изучения последствий судебного вердикта.

Сам спортсмен в соцсетях признал, что последние месяцы стали для него крайне тяжелыми, и подчеркнул, что больше всего переживает за здоровье крестного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!