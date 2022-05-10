Чемпион Европы по биатлону отказался жертвовать Украине "на то, что убивает людей"

Победитель юниорского чемпионата Европы по биатлону и вице-чемпион мира среди юниоров Благой Тодев отказался хочет жертвовать деньги на поставки оружия в Украину. 25 апреля премьер-министр Болгарии Кирил Петков призвал граждан отдать свои зарплаты Украине, чтобы помочь ей в войне с Россией.

Такая инициатива возмутила известного болгарского биатлониста и он резко ответил своему премьер-министру, заявив, что за прошлый сезон от государства ничего не получил, а зарплату получал последний раз 3 месяца назад.

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"Я продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине, и вы хотите, чтобы я пожертвовал на оружие, которое убивает людей? Какие результаты должны быть у успешного спортсмена-зимника, чтобы он получил финансирование? Я не знаю. Скажите вы", – заявил Тодев в видеообращении, которое выложил у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с оскорблениями в адрес Норвегии. Бывший биатлонист высказался о критике со стороны биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующим выступление российской атлетки Вероники Степановой в Кремле в поддержку войны в Украине.