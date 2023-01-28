''Быстрее будем наступать на фронте – быстрее нас допустят''. В России связали участие на Олимпиаде с ''успехами в СВО''

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям и участие в Олимпиаде. Знаменитый биатлонист связал сроки возвращения с успехами в войне в Украине.

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По мнению 76-летнего россиянина, именно успехи на фронте якобы подтолкнут мировое сообщество к снятию всех ограничений с РФ.

"В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду. Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы, и они правят балом", – сказал Тихонов в интервью Sport24.

Такой пассаж своего кумира вызвал бурную эмоцию у российских болельщиков, которые считают, что эскалация в войне ни к чему не положительному не приведет.

"Чем быстрее вы свалите, тем быстрее будет решаться этот вопрос", – пишут юзеры.

Фанаты называют Тихонова невменяемым.

"Тихонов постепенно становится всё более и более невменяемым. Он думает, что мировую общественность удастся запугать блицкригом? Чем более сильное будет наступление, тем меньше будет шансов у российских спортсменов попасть хоть на какие-то международные соревнования", – отмечают любители спорта из РФ.

Пользователи стебутся, представляя, как просто бегом "допустят" россиян после разгрома Украины.

"Ну да, если оккупировать Украину, то мир вдруг станет многополярным(нет), все вдруг полюбят Россию, простят, ещё и будут просить вернуться обратно(нет). А чуть не забыл, снимут санкции и жизнь станет в 10 раз лучше(нет). Вот снесем мы условные Киев и Одессу с лица земли, параллельно уничтожив десятки тысяч мирняка и весь мир будет нам хлопать, а украинцы снова станут братьями", – оценивают логику своих лидеров россияне.

У Тихонова интересуются целями войны.

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