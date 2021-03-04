Биатлонистку сборной Украины назвали тварью после неудачи в эстафете Кубка мира

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина на своей странице в Facebook показала, что ей написал один из болельщиков после того, как она неудачно выступила в эстафете Кубка мира.

По словам спортсменки, после гонки она поняла, что команда – это не только победы, а и поддержка в трудном положении.

"И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое..." – опубликовала пост Меркушина, прикрепив скриншот послания.

Юзер оскорбил украинку, назвав ее "тварью".

"Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, потому что ты передачу [эстафеты] не смогла взять нормально, а уже побежала. Так ты еще и ездишь, как ребенок – в штиль на штрафной круг умудрилась зайти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позорище", – написал фанат.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши биатлонистки в эстафете Кубка мира в Чехии финишировали четвертыми, однако после окончания гонки команда была дисквалифицирована, так как по мнению судей IBU, Джима не успела коснуться Меркушиной во время передачи эстафеты.

Позже "синие-желтые" подали протест и выиграли его.