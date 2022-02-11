'Бегало непонятное желе': украинская биатлонистка оценила спринт на Олимпиаде-2022

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина осталась довольной своим выступление в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Наша соотечественница сумел войти в топ-25 и квалифицироваться в гонку преследования, которая пройдет 13 февраля.

В эфире телеканала UA:Перший сама Меркушина отметила собственный прогресс в прохождении трассы. Она также объяснила промах на стрельбе лежа.

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"Сегодня я почувствовала себя той Анастасией Меркушеной, которой должна быть. Не вот то желе, которое там бегало непонятно что. Была моя гонка, которую я правильно разложила, правильно прошла технически. Я довольна. Единственное – этот промах на первом огневом рубеже... Я набрала слишком много воздуха, потому что боялась, что его не хватит", – подчеркнула биатлонистка.

Отметим, что лидер нашей сборной Юлия Джима заняла восьмое место, что стало лучшим результатом наших спортсменов на Играх в Пекине. Украинка могла побороться за медали, но допустила один промах при стрельбе стоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Елена Пидгрушная получила отрицательный тест на коронавирус и покинула самоизоляцию. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 теперь может вернуться к тренировкам и выступлениям на соревнованиях.