Пидгрушную выпустили с карантина, но в спринте Олимпиады биатлонистка не выступит

Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) возвращается в состав сборной на Олимпийских играх в Пекине-2022. 35-летняя тернополянка после заболевания коронавирусом и пребывания на самоизоляции сдала два отрицательных теста. На карантине капитан "сине-желтых" находилась со 2 февраля.

Новость сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте. Также в распоряжение команды из "заточения" вернулся и сервисмен Иван Билосюк.

К сожалению, олимпийская чемпионка-2014 в Пекине сможет выступить только в одной единственной гонке – женской эстафете. Запланирована она на среду, 16 февраля. "Индивидуалку" Лена уже пропустила, а заявить ее на сегодняшний спринт уже невозможно. Из-за этого у нее нет шансов попасть ни в гонку преследования, ни в элитный массовый старт.

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Здоровыми в составе сборной Украины остаются Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. До сих пор на самоизоляции Дарья Блашко, а Валя Семеренко покинула Олимпиаду по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный показал свою тренировку на Олимпиаде перед спринтом.

Тем временем Валентина Семеренко впервые прокомментировала отъезд с Олимпиады.