41 раз подряд: Россия обновила антирекорд в биатлоне

Сборная России по биатлону в 41-й раз подряд не смогла добыть медалей на международных соревнованиях.

Спортсмены из РФ на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе в спринтерских гонках остались за пределами призовой тройки, обновив национальный антирекорд. При этом Евгения Павлова стала первой представительницей своей страны, кто впервые в сезоне попал в цветочную церемонию – биатлонистка заняла шестое место.

В последний раз россияне добыли медаль на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце, когда Александр Логинов взял "бронзу" в гонке преследования. Эпатажный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал 100 тысяч рублей (1350 долларов) тому спортсмену, который прервет неудачную серию сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Губерниев в прямом эфире пожевал перчатку после того, как ошибся с прогнозом на одну из гонок.