41 раз поспіль: Росія оновила антирекорд у біатлоні

Збірна Росії з біатлону у 41-й раз поспіль не змогла здобути медалей на міжнародних змаганнях.

Спортсмени з РФ на етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі в спринтерських гонках залишилися за межами призової трійки, оновивши національний антирекорд. При цьому Євгенія Павлова стала першою представницею своєї країни, хто вперше в сезоні потрапив до квіткової церемонії – біатлоністка посіла шосте місце.

В останній раз росіяни здобули медаль на чемпіонаті світу-2020 в італійському Антхольці, коли Олександр Логінов взяв "бронзу" у гонці переслідування. Епатажний коментатор Дмитро Губернієв пообіцяв 100 тисяч рублів (1350 доларів) тому спортсменові, який перерве невдалу серію збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Губернієв в прямому ефірі пожував рукавичку після того, як помилився з прогнозом на одну з гонок.