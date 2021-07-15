Женская сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу на Еврочеленджере

Сборная Украины по баскетболу U20 провела свой третий поединок на Еврочеленджере в Армении. На этот раз наши девушки одолели хозяек турнира. Встреча завершилась со счетом 79:66.

Трибуны местного спортивного комплекса были заполнены почти до отказа, но подопечным Валерия Жартуна это не мешало. Уже со старта украинки играли первым номером и понемногу наращивали свое преимущество. В первой половине наши девушки сделали 29 подборов, тогда как соперницы – 19 у украинок было 12 передач, а в армянок – 5. Кроме этого, мы регулярно шли под кольцо и зарабатывали на себе фолы. Таким образом, только за первые 20 минут сборная Украины набрала 12 очков с линии против 5 у соперниц. Это позволило повести +9.

Видео дня

После отдыха ситуация особо не изменилась. Наши девушки продолжали сохранять свое уверенную преимущество за счет более лучших действий во всех аспектах. Как итог, победа сборной Украины – 79:66. Стоит отметить Викторию Ростоцкую, которая оформила дабл-дабл и стала самой результативной в команде – 19 очков и 11 подборов. Также себя проявила Владислава Киба, которая вернулась на паркет после повреждения в первом поединке с Албанией – 14 очков и 7 подборов.

Еврочеленджер U20. женщины

Армения. Ереван

15 июля

Армения – Украины 66:79 (18:19, 17:25, 19:22, 12:13)

Армения: Кайла Кешмешян 18 очков + 2 подбора + 2 передач, Натали Якубян 25 очков + 2 подбора + 2 передач, Мари Маркарян 13 очков + 9 подборов + 1 передач, Анна Оганян 5 очков 2 подборов

Украина: Дарья Дубнюк 16 очков + 5 подборов + 6 передач, Владислава Киба 14 очков + 7 подборов + 1 передач, Анастасия Кучерьонок 14 + 2 подборов + 6 передач, Ксения Панкина 10 очков + 7 подборов, Виктория Ростоцкая 19 очков 11 подборов + 1 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором матче наши девушки победили команду Швейцарии.