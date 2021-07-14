Украинки добыли первую победу на баскетбольном Еврочеленджере U-20

Женская сборная Украины по баскетболу U-20 добыла первую победу на Еврочеленджере в Ереване. Во втором матче наши девушки победили команду Швейцарии.

Как и в предыдущем поединке против Албании, украинки имели определенные проблемы в реализации и допускали немало ошибок в защите. Не могла помочь команде Елена Попова, которая в поединке против албанок столкнулась с Владиславой Кибой и получила повреждение. Киба же смогла сыграть.

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После выигранной украинками в четыре очка стартовой четверти соперницы постепенно отыгрались и уже были впереди в начале заключительной 10-минутки. На последний отрезок украинцы сумели сосредоточиться, серия дальних попаданий с успешными действиями под своим щитом обеспечили необходимое преимущество на последних минутах.

Лучшими в сборной Украины стали Анастасия Кучерьонок – 25 очков, 7 передач, Виктория Ростоцкая – 16 очков, 9 подборов, Дарья Дубнюк – 14 очков.

В следующем матче, 15 июля, наша команда играет против хозяев из Армении. Начало в 19:15.

Женские сборные U-20 Еврочеленджер

14 июля

Ереван, Армения. 18:00

Украина – Швейцария – 75:70 (18:14, 18:21, 16:21, 23:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Кристины Филевич, Анны Ольховик, Анны Рулевой и Натальи Цюбик успешно квалифицировалась на чемпионат Европы, финальная часть которого состоится в Париже 10-12 сентября.