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Украинка Ягупова в составе "Фенербахче" стала вице-чемпионкой Евролиги

Максим Иншаков
Баскетбол
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Фенербахче Шопрон

Турецкий "Фенербахче", за который выступает капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова, проиграл в финале Евролиги венгерскому "Шопрону". Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 60:55.

Уже с первых минут номинальные хозяева активно пошли в атаку, смяв оборону соперниц. Рывок 12:0 за 7 первых минут просто нокаутировал "Фенербахче". Наша соотечественница никак не могла наладить точность, промахнувшись три из трех дальних попыток.

Шопрон - Фенербахче
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Виктору Лапенье даже пришлось ненадолго сажать Ягупову на лавку запасных.

Алина Ягупова (слева)

Во второй десятиминутке уже не было такого тотального превосходства "Шопрона". Фенербахче постепенно нащупал свою игру, но отыграть хотя бы очко не смог.

Алина Ягупова в атаке

После перерыва ситуация перевернулась. Гонимые своими трибунами баскетболисты "Фенербахче" рывком 13:4 смогли сравнять счет. Начала забивать и Ягупова.

Шопрон - Фенербахче

К сожалению сил украинской баскетболистки не хватило для победы. Максимум, что смогло сделать "Фенербахче" это сократить разрыв до 4 пунктов.

Шопрон - Фенербахче

Ягупова за 39 минут проведенных на паркете набрала 13 очков. Наша соотечественница забила 4 из 8 двухочковых и 5 из 6 штрафных. К сожалению Алина не забросила ни один из 10 трехочковых. Также на счету украинского игрока 6 подборов, 5 передач, 4 фола и 4 потери.

Шопрон - Фенербахче
Шопрон - Фенербахче
Шопрон - Фенербахче

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Ягупова помогла своему "Фенербахче" пробиться в финал баскетбольной Евролиги. В полуфинальном противостоянии Финала четырех турецкий клуб встретился с чешским УСК "Прага", над которым одержал непростую победу 83:74.