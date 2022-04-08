Украинка Ягупова вывела 'Фенербахче' в финал баскетбольной Евролиги

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова помогла своему "Фенербахче" пробиться в финал баскетбольной Евролиги. В полуфинальном противостоянии Финала четырех турецкий клуб встретился с чешским УСК "Прага", над которым одержал непростую победу 83:74.

"Фенербахче" уверенно начал матч, но провалил вторую четверть, в которой счет с +9 (36:28) в пользу команды украинки сменился на -7 (38:45). В середине третьей четверти преимущество УСК "Прага" достигало +13 очков, но в конце десятиминутки Фенербахче сократил отставание, а впоследствии уже вышел вперед +10 и довел матч до победы.

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Алина Ягупова стала лучшим игроком матча, набрав 24 очка (5/5 двухочковых, 4/11 трехочковых, 2/2 штрафных), отдала 7 передач, собрала 4 подбора, сделала 4 перехвата при 2 фолах и 5 потерях. РЭ 27.

Теперь "Фенербахче" в воскресенье, 10 апреля, сыграет в финале Евролиги с венгерским "Шопроном", попробовав впервые в своей истории выиграть Евролигу. Начало матча в 17:00 по Киеву.

УСК "Прага" – "Фенербахче" 74:83 (23:28, 22:10, 18:21, 11:24)

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче мужской Евролиги между литовским "Жальгирисом" и сербской "Црвени звёзды" баскетболисты балканской команды отказались поддержать призыв к миру в Украине.