'Защищал свой дом от варваров': на войне с Россией погиб украинский баскетболист

Украинский баскетболист 3х3 Сергей Федоров погиб на войне с российскими оккупантами. Игрок Украинской стритбольной лиги (УСЛ) принял смертельный бой на Запорожском направлении 11 сентября.

Об этом говорится на странице УСЛ в социальной сети Instagram. Отмечается, что сразу после начала полномасштабного вторжения армии агрессоров Федоров отправился защищать родную строну. Баскетболисту было 35 лет.

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"Он был максимально светлым и добрым человеком. Его креатив, постоянные шутки и положительное отношение к жизни – именно это запомнится навсегда. А еще он был крутым игроком, победителем многих турниров. Когда варвары пришли на нашу землю с большой войной, Сергей встал на защиту того, что любил. Воевал на одном из самых трудных участках фронта. Свой последний бой Фред принял как герой 11 сентября на Запорожском направлении, защищая свой дом от вараваров. Пусть он останется в наших сердцах именно таким, каким мы его помним", – сообщили в УСЛ.

Лига объявила сбор помощи для семьи Героя. Сделать это можна на банку send.monobank.ua/jar/9vmXs7UWvN или на карту Монобанка 5375-4112-0858-0873. Так же доступна возможность воспользоваться системой Pay Pal – [email protected].

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины команда арбитров "Reftors" объявила сбор для помощи для подразделения рефери Андрея Минько.

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