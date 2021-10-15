Победа чемпиона в Киеве, зрелище в Днепре: результаты Суперлиги Windrose 15 октября

БК "Запорожье" добыло уверенную поведу над "Тернополем" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. На чужой площадке подопечные Станислава Овдеенко были сильнее – 69:77.

Поединок выдался очень интересным для болельщиков. Вначале инициативу захватили хозяева, которым даже удалось вырваться вперед на шесть очков.

Однако запорожцы довольно быстро своим активным прессингом разбили атакующий порыв хозяев. К середине второй четверти гости взвели темп и ушли в отрыв "+15".

Этот момент стал главным фундаментом будущего успеха "Запорожья". Гости уверенно захватили инициативу и не давали тернопольчанам подходить к своему щиту.

Видео дня

Четвертая четверть началась с рывка хозяев 11:2. Однако этот момент лишь завел гостей. В итоге встреча завершилась красивой победой "Запорожья".

"Тернополь" – "Запорожье" – 69:77 (18:16, 11:26, 20:24, 20:11)

В центральном матче игрового дня "Прометей" очень уверенно на выезде переиграл "Киев-Баскет". Команда Ронена Гинзбурга на выезде не оставила шансов оппоненту – 63:90.

Гости с первых минут начали подтверждать свой статус фаворитов. Действующие чемпионы задали невероятно высокий темп, к чему киевляне оказались не готовы.

Уже к середине стартового периода "Прометей" добился двузначного преимущества в счете. Фактически на этом моменте стало ясно, что команде Айнарса Багатскиса будет невероятно трудно вернуться в игру.

Киевлянам не удавался фирменный быстрый баскетбол. А гости уверенно наращивали свой отрыв, который достиг отметки в "+20" в началу второй половины.

Две решающие четверти фактически превратились в пустую формальность. "Прометей" уверенно довел игру до победы.

"Киев-Баскет" – "Прометей" – 63:90 (10:22, 16:24, 18:23, 19:21)

В другом матче игрового дня настоящий триллер подарили "Днепр" и "Одесса". На паркете днепровского дворца спорта "Шинник" сильнее в итоге были хозяева – 83:71.

Этот поединок подарил весь спектр эмоций для фанатов. Если на старте увереннее выглядели гости, то затем хозяевам удалось вернуть контроль над поединком.

Первая половина встречи превратилась в настоящие качели. Инициатива переходила от одной команды к другой. Но после большого перерыва днепряне принялись штамповать результативные атаки.

Как итог, "Днепр" подарил своим фанатам домашнюю победу.

"Днепр" – "Одесса" – 81:71 (25:21, 16:21, 24:16, 16:13)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл невероятно драматичную победу на старте Кубка Европы ФИБА.