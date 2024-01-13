'Запорожье' победило 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

В субботу, 13 января, в заключительном поединке очередного игрового дня в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet "Запорожье" победило "Черкаськи Мавпы". Матч в Луцке завершился со счетом 71:68.

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Поединок гораздо увереннее начали игроки Запорожья - 23:7 в первые 8 минут. Они значительно превосходили соперника по всем бросочным показателям, особенно в реализации двухочковых бросков - впечатляющие 85 процентов в этом игровом отрезке. На действиях черкасов сказывалось отсутствие на паркете их лидера Андрея Агафонова.

Подопечные Артема Слипенчука начали погоню за Запорожьем еще в конце первой четверти и продолжили во второй, значительно улучшив процент попаданий двухочковых бросков за счет результативности Романа Новикова и Сергея Скиры. На экваторе четверти отставания Мавп составила уже 5 пунктов, а по итогам первой половины игры – только на пункт больше – 32:38.

После большого перерыва за счет попаданий из-за периметра Кирилла Марченко и Джелейна Далкорта Мавпы стали превосходить соперников в качестве трехочковых бросков и впервые в матче вышли вперед (49:48). Также подопечные Артема Слипенчука перехватили преимущество в борьбе под щитами. Клуб из Черкасс заслуженно взял вторую четверть подряд, однако на последний перерыв в статусе лидера ушло Запорожье – 54:53.

В заключительной десятиминутке Мавпы поначалу стали допускать меньше ошибок (9 утрат против 13 на экваторе четверти). Это помогло им повести в счете, однако игра закономерно перетекла в клатч. Конечность поединка стала украшением всего противостояния. Второй день подряд настоящие лидерские качества продемонстрировал бигмен Запорожья Максим Никитин. С его помощью команда одержала 5-ю победу подряд и 10-ю в 15 матчах. "Черкаськи Мавпы" теперь имеют баланс 10-7.

В составе победителей самым результативным игроком, как и накануне, стал Максим Никитин - 16 очков. 14 очков набрал Андрей Хохоник, дабл-дабл у Александра Сизова: 13 очков и 12 подборов.

В составе "Черкаських Мавп" также дабл-дабл - у Сергея Скоры: 11 очков + 11 подборов. 14 очков набрал Эрик Бун, 13-Джелейн Далкорт.

Завтра, 14 января, "Черкаськи Мавпы" сыграют с лидером первенства по Днепру, а Запорожье закроет бабл матчем с его хозяевами Старым Луцком.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

Запорожье — "Черкаськи Мавпы" 71:68 (23:11, 15:21, 16:21, 17:15 )

Запорожье: Хохоник 14+8 передач – 5 потерь, Сизов 13+12 подборов, Быков 9, Морозов 7, Буц 2 – старт, Никитин 16+6 подборов, Кабанов 10 – 3 потери, Покоенко 0, Холод 0, Дмитренко 0.

"Черкаськи Мавпы": Бун 14+6 передач – 3 потери, Марченко 11, Кожа 11+11 подборов, Новиков 11, Кузнецов 2 – старт, Далкорт 13, Руслов 6 – 3 потери.