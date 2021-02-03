Ягупова о решающих матчах отбора на Евробаскет-2021: не думаю о личной игре, думаю о команде

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова ответила на вопрос о том, как она выступит в решающих поединках отбора на Евробаскет-2021, заявив, что не думает о своих личных результатах и ставит на первое место достижения команды.

Наша соотечественница отметила, что в первые дни ей было непросто привыкнуть к условиям в так называемом пузыре, который был организован в Португалии. Алина также высказалась о том, как погодные условия и фактор разницы во времени влияют на тренировки.

"Я не думаю о личной игре, я думаю о команде. Мы тренируем не только меня, а и команду. В Португалии дожди идут и немного непривычно было первые дни, трудновато бегать. Но сейчас уже легче, привыкли, восстанавливаемся. Тренировки у нас очень поздние, особенно по моему турецкому времени. Тренироваться в 11:00 вечера для меня немного непривычно, но у нас еще есть немного времени. В целом пока все нормально, работаем", – цитирует слова Ягуповой официальный сайт ФБУ.

Алина объяснила, что вернулась в "Фенербахче" из "Чукуровы", чтобы выступать в Евролиге. В 2020 году она была признана лучшей баскетболисткой этого престижного турнира.

"Переход в "Фенербахче" для меня это прежде всего Евролига. Мне и перед сезоном предлагали остаться в команде, но моим выбором было продолжить карьеру в "Чукурове". Сейчас моя цель – показать максимальный результат на самом высоком уровне, на том, на котором я могу. Как поддерживаю свой уровень? Когда постоянно тренируешься и играешь на самом высоком уровне и продолжаешь это делать, то будешь повышать свой профессионализм и баскетбольное мастерство. Благодаря этому я и играю на высоком уровне. Я никогда не думаю о личном результате, а всегда работаю и выкладываюсь на 100%, поэтому, наверное, этот результат и есть", – поделилась своим мнением Ягупова.

Напомним, что 4 февраля женская сборная Украины сыграет с Португалией, а 6 февраля встретится с Финляндией. Для выхода на чемпионат Европы по баскетболу нашим соотечественницам необходимо выигрывать оба поединка с максимальной разницей в счете.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен окончательный состав женской национальной команды на решающие матчи Евробаскета-2021.